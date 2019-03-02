США и Южная Корея прекратят совместные военные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Соединенные Штаты и Южная Корея приняли решение о прекращении совместных командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова, передает УНН со ссылкой на местное агентство Yonhap.
Об этом журналисты сообщили со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.
Согласно его информации, соответствующее решение было принято во время телефонного разговора в субботу между южнокорейским министром национальной обороны Чон Гён Ду и исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом.
Напоминаем, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал снова встретиться с президентом США Дональдом Трампом для продолжения “ядерных” переговоров после провала двухдневного саммита двух лидеров в четверг на фоне разногласий по поводу снятия санкций и противоречивых оценок требований Пхеньяна.