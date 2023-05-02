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США та Філіппіни обговорили протидію Пекіну в Південно-Китайському морі

США та Філіппіни обговорили протидію Пекіну в Південно-Китайському морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Протидія Пекіну в Південно-Китайському морі стала основою переговорів між президентом США Джо Байденом і його філіппінським колегою Фердинандом Маркосом у Білому домі. Про це пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Як зазначається, Маркос перебуває в США з чотириденним візитом. Лідер Філліпін сказав про "важкі часи" і підкреслив, що країна зараз опинилися в регіоні з "мабуть, найскладнішою геополітичною ситуацією в світі".

"Тому цілком природно, що Філіппіни звертаються до свого єдиного за договором партнера у світі, щоб зміцнити, переосмислити наші відносини та роль, яку ми відіграємо перед обличчям тієї зростаючої напруженості, що ми бачимо зараз навколо Китайського моря та Азіатсько-Тихоокеанського регіону", - сказав він.

Високопоставлений чиновник США зазначив, що візит Маркоса, який розпочався з військової почесної варти біля Білого дому, був першим за десятиліття "на такому рівні" між двома країнами.

Як пише джерело, для Вашингтона та його азіатських союзників надходять тривожні сигнали, оскільки Китай дедалі впевненіше просувається вперед, заявляючи про свої претензії на суверенітет майже над усім Південно-Китайським морем, ігноруючи міжнародну ухвалу про те, що це не має законної основи.

Особливий інтерес представляють Філіппіни, які розташовані поблизу ключових морських шляхів і Тайваня.

Від’їжджаючи до Вашингтона, Маркос дав зрозуміти, що побоюється бути затиснутим між наддержавами, сказавши журналістам: "Ми не дозволимо використовувати Філіппіни як плацдарм для будь-яких військових дій".

Повідомляється, що Філіппіни вже визначили чотири військові бази — на додаток до п’яти існуючих — куди американські сили матимуть доступ, у тому числі одну, розташовану поблизу напружених островів Спратлі.

Нагадаємо

Американський авіаносець USS George Washington повернеться до Японії у 2024 році.

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