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США и Филиппины обсудили противодействие Пекину в Южно-Китайском море

США и Филиппины обсудили противодействие Пекину в Южно-Китайском море

Киев • УНН

 • 110003 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Противодействие Пекину в Южно-Китайском море стало основой переговоров между президентом США Джо Байденом и его филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом в Белом доме. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Как отмечается, Маркос находится в США с четырехдневным визитом. Лидер Филлипин сказал о "трудных временах" и подчеркнул, что страна сейчас оказались в регионе с "пожалуй, самой сложной геополитической ситуацией в мире".

"Поэтому вполне естественно, что Филиппины обращаются к своему единственному по договору партнеру в мире, чтобы укрепить, переосмыслить наши отношения и роль, которую мы играем перед лицом той растущей напряженности, которую мы видим сейчас вокруг Китайского моря и Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал он.

Высокопоставленный чиновник США отметил, что визит Маркоса, который начался с военного почетного караула возле Белого дома, был первым за десятилетие "на таком уровне" между двумя странами.

Как пишет источник, для Вашингтона и его азиатских союзников поступают тревожные сигналы, поскольку Китай все увереннее продвигается вперед, заявляя о своих претензиях на суверенитет почти над всем Южно-Китайским морем, игнорируя международное постановление о том, что это не имеет законной основы.

Особый интерес представляют Филиппины, которые расположены вблизи ключевых морских путей и Тайваня.

Отъезжая в Вашингтон, Маркос дал понять, что опасается быть зажатым между сверхдержавами, сказав журналистам: "Мы не позволим использовать Филиппины как плацдарм для любых военных действий".

Сообщается, что Филиппины уже определили четыре военные базы — в дополнение к пяти существующим — куда американские силы будут иметь доступ, в том числе одну, расположенную вблизи напряженных островов Спратли.

Напомним,

Американский авианосец USS George Washington вернется в Японию в 2024 году.

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