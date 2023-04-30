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Американський авіаносець USS George Washington повернеться до Японії у 2024 році

Американський авіаносець USS George Washington повернеться до Японії у 2024 році

Київ • УНН

 • 336135 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У заяві ВМФ США було оголошено, що авіаносець USS George Washington буде вдруге відправлений до Японії 2024 року, передає УНН.

Деталі

Пізно ввечері в суботу військово-морський флот оголосив, що авіаносець USS Ronald Reagan, пришвартований на військово-морській базі Йокосука, Японія, повернеться до США навесні 2024 року, а авіаносець USS George Washington повернеться до Японії у другій половині 2024 року також заявили у ВМФ.

Військовий корабель США George Washington вперше був перекинутий до Японії у 2008–2015 роках — це перше розгортання атомного авіаносця у японському порту.

Міністерство закордонних справ Японії повідомило, що проінформувало мера Йокосукі Камідзі Кацуакі про перестановку американських авіаносців. Камідзі заявив у своїй заяві, що «присутність ВМФ США, що триває, важлива для миру в Японії та регіональної стабільності».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Атомні підводні човни США пришвартуються в Південній Кореї вперше за 40 років

Місто Йокосука розташоване у префектурі Канагава, на схід від столиці Токіо.

Додамо

Авіаносці США в регіоні беруть участь у спільних навчаннях, організованих спільно із Силами самооборони Японії та армією Південної Кореї.

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