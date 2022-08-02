США схвалили продаж ракет системи ППО THAAD в ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Державний департамент США схвалив продаж ракет системи Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), станцій управління вогнем та зв'язку THAAD, а також супутнього обладнання в Об'єднані Арабські Емірати в рамках угоди на суму до 2,25 млрд доларів через прискорення нарощування військової могутності сусідніх країн, включно з Іраном. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Контекст
ОАЕ були першим міжнародним покупцем системи THAAD. Система також була придбана Саудівською Аравією та розгорнута американськими військами у Південній Кореї, Гуамі та Ізраїлі.
THAAD - це більш сучасна система, яка може перехоплювати балістичні ракети малої та середньої дальності на великих висотах.
Після безпрецедентних ракетних та безпілотних атак на столицю Абу-Дабі у січні цього року Об'єднані Арабські Емірати заявили, що розглядають можливість модернізації своєї оборони.
Абу-Дабі може похвалитися дуже потужними системами ППО на середніх та великих висотах. Крім THAAD, країна використовує системи MIM-104 Patriot PAC-3 та російські "Панцир-С1" середньої дальності, останні з яких є високоефективними системами для точкової оборони.
ОАЕ прагнуть ще більше зміцнити свій і так вражаючий комплекс протиповітряної оборони додатковими системами. ОАЕ та Південна Корея уклали контракт на 3,5 мільярда доларів на поставку південнокорейські системи протиповітряної оборони Cheongung II KM-SAM.
Це найбільша угода щодо постачання зброї в історії Південної Кореї, і ОАЕ стануть першою зарубіжною країною, яка використовуватиме нову систему середньої дальності.