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США одобрили продажу ракет системы ПВО THAAD в ОАЭ

США одобрили продажу ракет системы ПВО THAAD в ОАЭ

Киев • УНН

 • 517750 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Государственный департамент США одобрил продажу ракет системы Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), станций управления огнем и связи THAAD, а также сопутствующего оборудования в Объединенные Арабские Эмираты в рамках сделки на сумму до 2,25 млрд долларов из-за ускорения наращивания военного могущества соседних стран, включая Иран. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Контекст

ОАЭ были первым международным покупателем системы THAAD. Система также была приобретена Саудовской Аравией и развернута американскими войсками в Южной Корее, Гуаме и Израиле.

THAAD – это более современная система, которая может перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности на больших высотах.

После беспрецедентных ракетных и беспилотных атак на столицу Абу-Даби в январе этого года Объединенные Арабские Эмираты заявили, что рассматривают возможность модернизации своей обороны.

Абу-Даби может похвастаться очень мощными системами ПВО на средних и больших высотах. Кроме THAAD страна использует системы MIM-104 Patriot PAC-3 и российские "Панцирь-С1" средней дальности, последние из которых являются высокоэффективными системами для точечной обороны.

ОАЭ стремятся еще больше укрепить свой и так впечатляющий комплекс противовоздушной обороны дополнительными системами. ОАЭ и Южная Корея заключили контракт на 3,5 миллиарда долларов на поставку южнокорейской системы противовоздушной обороны Cheongung II KM-SAM.

Это самое большое соглашение по поставке оружия в истории Южной Кореи, и ОАЭ станут первой зарубежной страной, которая будет использовать новую систему средней дальности.

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