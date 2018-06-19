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США призупинили підготовку військових навчань з Південною Кореєю

США призупинили підготовку військових навчань з Південною Кореєю

Київ • УНН

 • 8349 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Пентагон у понеділок офіційно призупинив підготовку великомасштабних спільних військових навчань з Південною Кореєю, запланованих на серпень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Як зазначається, це цілком очікуваний крок, пов'язаний з результатами недавнього саміту між президентом США Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Прес-секретар міністерства оборони США Дана Вайт заявила, що планування саме літніх навчань припинилося, але ніяких рішень щодо будь-яких інших військових навчань з Південною Кореєю ухвалено не було. Військові навчання з іншими країнами Тихого океану продовжаться.

Аналогічна заява прозвучала і від офіційного представника Білого дому Сари Сандерс. США і Південна Корея припиняють спільні військові навчання, поки Північна Корея діє в дусі доброзичливості, цитує Сару Сандерс Reuters.

Так, після саміту з лідером Північної Кореї Трамп оголосив, що він припиняє військові навчання з Сеулом. Це оголошення, схоже, застало чиновників міністерства оборони США зненацька, і коментарі Трампа увійшли у протиріччя з давніми аргументами Вашингтона, що маневри мають вирішальне значення для ефективної роботи з союзниками і є оборонними за своїм характером.

Щоправда, через кілька днів Вашингтон і Сеул почали обговорення тимчасового призупинення широкомасштабних навчань "Страж свободи Ульчі", які зазвичай проводяться в серпні і, можливо, інших спільних навчань, у той час як дипломатичні контакти з Північною Кореєю з ядерної проблеми тривають. Міністерство оборони Республіки Корея повідомило в п'ятницю, що його очільник Сон Йон Му провів "глибоку" дискусію про навчання з міністром оборони США Джеймсом Меттісом в телефонній розмові в четвер увечері.

Рішення Трампа призупинити маневри в поєднанні з невиразною спільною заявою, опублікованою після його зустрічі на вищому рівні з Кім Чен Ином, посилило побоювання в Південній Кореї, що КНДР намагається використовувати президента США, який, схоже, менш схильний до традиційних союзницьких відносин, ніж його попередники.

Посадові особи міністерства оборони США також намагаються зараз звести кошторис витрат на різні навчання з Республікою Корея, щоб інформаційно підкріпити твердження Трампа про те, що їх призупинення заощадить величезну суму грошей. Офіс Джеймса Меттіса минулої середи звернувся до військового командування із запитом на інформацію про витрати, але Пентагон ще не зробив надбанням публіки відповідь на цей запит.

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