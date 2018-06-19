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США приостановили подготовку военных учений с Южной Кореей

США приостановили подготовку военных учений с Южной Кореей

Киев  •  УНН

 • 8349 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Пентагон в понедельник официально приостановил подготовку крупномасштабных совместных военных учений с Южной Кореей, запланированных на август. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

Как отмечается, это вполне ожидаемый шаг, связанный с результатами недавнего саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Пресс-секретарь министерства обороны США Дана Уайт заявила, что планирование именно летних учений прекратилось, но никаких решений по любым другим военным учениям с Южной Кореей принято не было. Военные учения с другими странами Тихого океана продолжатся.

Аналогичное заявление прозвучало и от официального представителя Белого дома Сары Сандерс. США и Южная Корея приостанавливают совместные военные учения, пока Северная Корея действует в духе доброжелательности, цитирует Сару Сандерс Reuters.

Так, после саммита с лидером Северной Кореи Трамп объявил, что он приостанавливает военные учения с Сеулом. Это объявление, похоже, застало чиновников министерства обороны США врасплох, и комментарии Трампа вошли в противоречие с давними аргументами Вашингтона, что маневры имеют решающее значение для эффективной работы с союзниками и являются оборонными по своему характеру. 

Но по прошествии нескольких дней Вашингтон и Сеул начали обсуждение временного приостановления широкомасштабных учений "Страж свободы Ульчи", которые обычно проводятся в августе и, возможно, других совместных учений, в то время как дипломатические контакты с Северной Кореей по ядерной проблеме продолжаются. Министерство обороны Республики Корея сообщило в пятницу, что его глава Сон Ён Му провел "глубокую" дискуссию об учениях с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в телефонном разговоре в четверг вечером.

Решение Трампа приостановить маневры в сочетании с невнятным совместным заявлением, опубликованным после его встречи на высшем уровне с Ким Чен Ыном, усилило опасения в Южной Корее, что КНДР пытается использовать президента США, который, похоже, менее расположен к традиционным союзническим отношениям, чем его предшественники.

Должностные лица министерства обороны США также стараются сейчас свести смету расходов на различные учения с Республикой Корея, чтобы информационно подкрепить утверждение Трампа о том, что их приостановление сэкономит огромную сумму денег. Офис Джеймса Мэттиса в прошлую среду обратился к военному командованию с запросом информации о расходах, но Пентагон еще не сделал достоянием публики ответ на этот запрос.

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