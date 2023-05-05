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США приділяють велику увагу засобам ППО для України - Білий дім

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Сполучені Штати продовжують фокусуватися на забезпеченні українців засобами протиповітряної оборони. Про це заявив під час брифінгу у Вашингтоні напередодні координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише УНН.

Цитата

"Ми приділяємо велику увагу протиповітряній обороні. Я не маю при собі точних цифр, але більшість крилатих ракет, які були запущені проти України лише за останні 48-72 години, українці змогли збити за допомогою протиповітряної оборони - можливостей ППО які були надані не лише Сполученими Штатами, а й союзниками та партнерами", - сказав Кірбі.

"Тому ми продовжуємо зосереджуватися на цьому", - зауважив він.

Деталі

Кірбі, відповідаючи на запитання про український контрнаступ, вказав, що Вашингтон, зі свого боку, зробив "все можливе, щоб переконатись, що вони готові". "Вони мають переважну більшість... того, що вони просили матеріально для проведення наступальних операцій", - сказав він.

"Отже, ми зробили все, що могли. Це не означає, що ми маємо намір зупинятися. Це не означає, що ми просто скінчили. Ви побачите подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів", - підкреслив представник Білого дому.

Нагадаємо

У Повітряних силах ЗСУ вказували, що усі поставлені в Україну зенітно-ракетні комплекси вже працюють, проте їх недостатньо, аби перекрити весь периметр.

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