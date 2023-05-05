США уделяют большое внимание средствам ПВО для Украины - Белый дом

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Соединенные Штаты продолжают фокусироваться на обеспечении украинцев средствами противовоздушной обороны. Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет УНН.

Цитата

"Мы уделяем большое внимание противовоздушной обороне. Я не имею при себе точных цифр, но большинство крылатых ракет, которые были запущены против Украины только за последние 48-72 часа, украинцы смогли сбить с помощью противовоздушной обороны - возможностей ПВО, которые были предоставлены не только Соединенными Штатами, но и союзниками и партнерами", - сказал Кирби.

"Поэтому мы продолжаем сосредотачиваться на этом", - отметил он.

Детали

Кирби, отвечая на вопрос об украинском контрнаступлении, указал, что Вашингтон, со своей стороны, сделал "все возможное, чтобы убедиться, что они готовы". "Они имеют подавляющее большинство... того, что они просили материально для проведения наступательных операций", - сказал он.

"Итак, мы сделали всё, что могли. Это не означает, что мы намерены останавливаться. Это не означает, что мы просто закончили. Вы увидите дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов", - подчеркнул представитель Белого дома.

Напомним

В Воздушных силах ВСУ указывали, что все поставленные в Украину зенитно-ракетные комплексы уже работают, однако их недостаточно, чтобы перекрыть весь периметр.

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