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США оголосили про введення мит на товари з Китаю на суму 50 млрд доларів

США оголосили про введення мит на товари з Китаю на суму 50 млрд доларів

Київ • УНН

 • 9608 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно оголосила про запровадження тарифів на імпортовані китайські товари на суму в 50 млрд доларів, передає УНН з посиланням на Associated Press.

"Адміністрація Трампа оголосила тарифи на суму 50 млрд доларів США на китайський імпорт, посиливши торгову суперечку", - пише видання.

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що перед прийняттям рішення американський лідер провів нараду, зокрема, зі співробітниками Білого дому, міністерств торгівлі та фінансів, офісу представника США на торгових переговорах. Коли саме вступлять у силу мита, поки не уточнюється.

Трамп уже неодноразово заявляв, що йому не подобається дефіцит у торгівлі з Китаєм, що досягає, за його словами, 500 млрд доларів на рік. Він підписав 22 березня меморандум, який передбачає застосування комплексу заходів проти нечесної, на думку США, торгової політики Пекіна, яка, зокрема, полягає в примусі американських компаній до передачі їх технологій та інтелектуальної власності китайським підприємствам. 3 квітня Вашингтон оголосив про намір ввести 25% мита на 1,3 тис. найменувань продукції, що ввозиться з Китаю, загальна вартість якої становить 50 млрд доларів. У відповідь держрада КНР вирішив ввести 25% мита на американські автомобілі, боби і іншу продукцію сільського господарства — в цілому 106 найменувань товарів.

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