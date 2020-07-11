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США оголосили про 25-відсоткові мита на товари з Франції на 1,3 млрд доларів

США оголосили про 25-відсоткові мита на товари з Франції на 1,3 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Влада США оголосила про введення додаткових мит в розмірі 25% на товари з Франції обсягом 1,3 млрд доларів, передає Reuters, інформує УНН.

Це рішення має набути чинності з 6 січня 2021 року. Воно було прийнято Вашингтоном у зв’язку з планами Парижа ввести податок на послуги цифрових компаній, в тому числі й американські.

За словами торгового представника США, цифровий податок несправедливо утискає сферу діяльності американських компаній, що займаються цифровими технологіями. Мита не вступатимуть в силу в протягом 180 днів, що дасть додатковий час для двосторонніх переговорів, які можуть привести до прийнятного розв’язання питання.

При цьому Вашингтон залишив за собою право почати застосовувати мита раніше, ніж через 180 днів, якщо це буде необхідно. У список товарів, які адміністрація президента США Дональда Трампа готова обкласти митом, потрапили різні найменування косметичної продукції, а також сумки.

У липні 2019 року парламент Франції прийняв закон про податок на послуги найбільших цифрових компаній, таких як Amazon, Apple, Facebook і Google. У Парижі вирішили, що збір у розмірі 3% буде стягуватися з місцевою виручки технологічних гігантів, у яких вона перевищує 25 млн євро у Франції і 750 млн євро у всьому світі. Цей закон викликав сильну критику з боку США. Дональд Трамп заявляв, що в якості відповіді може бути введений податок на французьке вино. У французькому кабміні погрози Вашингтона назвали “абсурдними”, попросивши не пов’язувати введення “цифрового податку” в країні і торгівлю вином.

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На початку грудня адміністрація США назвала цифровий податок Франції дискримінаційним і допустила введення мит за ставкою до 100% на товари з цієї країни на суму 2,4 млрд доларів. У списку передбачуваних товарів, що потрапляють під санкції, були 63 позиції, серед яких продукти харчування, косметика , алкоголь. Мита могли почати діяти на початку 2020 року.

У січні міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер повідомив, що Париж і Вашингтон встановили “загальні рамки” щодо цифрового податку. Він говорив, що сторонам ще належить досягти врегулювання окремих пунктів, які стосуються оподаткування. Разом з тим міністр заявив, що Франція відкладе збір цифрового податку до грудня 2020 року, а США у відповідь відмовляться від введення санкційних мит.

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