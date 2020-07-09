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СБУ викрила схему несплати мит на сотні мільйонів гривень при постачанні міндобрив з РФ

СБУ викрила схему несплати мит на сотні мільйонів гривень при постачанні міндобрив з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Служба безпеки України задокументувала механізм несплати антидемпінгових мит на сотні мільйонів гривень постачальниками міндобрив з Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що постачальники з РФ через українських дистриб’юторів протягом 2014-2018 років ввозили міндобрива із порушенням митних правил. Комерсанти у документах змінювали код класифікації товару, аби продукція не підпадала під дію антидемпінгових мит, встановлених Мінекономіки. Тому поставки міндобрив здійснювали за найменшою митною ставкою, що призвело до несплати до державного бюджету митних зборів на сотні мільйонів гривень”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після рішення Ради нацбезпеки та оборони України у травні 2018 року щодо внесення російських виробників міндобрив до “санкційного” списку, організатори налагодили незаконну поставку продукції з РФ.

“За рішеннями суду правоохоронці провели 6 обшуків в офісах комерсантів і 23 огляди складських приміщень на території Харківської, Хмельницької, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Житомирської, Кіровоградської, Полтавської, Волинської, Івано-Франківської, Вінницької, Київської, Черкаської областей та у Києві”, — зазначається в повідомленні.

Також під час проведених слідчих дій вилучено майже тисячу тонн мінеральних добрив російського походження, первинну бухгалтерську документацію, податкову звітність, митні декларації та комп’ютерну техніку, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

“У межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування”, — йдеться в повідомленні.

Нагадємо, СБУ блокувала відшкодування незаконно сформованого ПДВ на півмільярда гривень.

Українські Національні Новини

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