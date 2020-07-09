СБУ разоблачила схему неуплаты пошлин на сотни миллионов гривен при поставке минудобрений из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Служба безопасности Украины задокументировала механизм неуплаты антидемпинговых пошлин на сотни миллионов гривен поставщиками минудобрений из России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что поставщики из РФ через украинских дистрибьюторов в течение 2014-2018 годов ввозили минудобрения с нарушением таможенных правил. Коммерсанты в документах меняли код классификации товара, чтобы продукция не подпадала под действие антидемпинговых пошлин, установленных Минэкономики. Поэтому поставки минудобрений осуществляли по наименьшей ставке пошлины, что привело к неуплате в государственный бюджет таможенных пошлин на сотни миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Сообщается, что после решения Совета нацбезопасности и обороны Украины в мае 2018 года о внесении российских производителей минудобрений в "санкционный список", организаторы наладили незаконную поставку продукции из РФ.
"По решению суда правоохранители провели 6 обысков в офисах коммерсантов и 23 осмотра складских помещений на территории Харьковской, Хмельницкой, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Черкасской областей и в Киеве", - отмечается в сообщении.
Также в ходе проведенных следственных действий изъято около тысячи тонн минеральных удобрений российского происхождения, первичную бухгалтерскую документацию, налоговую отчетность, таможенные декларации и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.
"В рамках уголовного производства, начатого по признакам состава уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Напоминаем, СБУ блокировала возмещение незаконно сформированного НДС на полмиллиарда гривен.