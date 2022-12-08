США обміняли торговця зброєю на ув'язнену в рф баскетболістку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. США обміняли на ув'язнену американську баскетболістку Брітні Грінер у росії міжнародного торговця зброєю Віктора Бута. Про це повідомляє CBS News із посиланням на п'ять колишніх офіційних осіб США, повідомляє УНН.
Цитата
«Бритні Грінер, зірка WNBA, яка кілька місяців провела у російських в'язницях за обвинуваченням у наркотиках, була звільнена в четвер в обмін на ув'язненого міжнародного торговця зброєю Віктора Бута», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Згідно з даними джерел, угода про обмін один до одного, укладена з москвою в останні тижні, була схвалена президентом США Джо Байденом. Обмін відбувся у четвер в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Очікується, що президент Байден виступить у Білому домі щодо обміну ув'язненими, внаслідок якого Брітні Грінер була звільнена.
«Вона у безпеці. Вона у літаку. Вона на шляху додому», — написав Байден у Twitter, де він розмістив пару своїх фотографій в Овальному кабінеті з Шерель Грінер.
Щоб домогтися звільнення Грінер, президент США наказав звільнити Бута і повернути його до росії. Байден підписав наказ про пом'якшення покарання, що скорочує 25-річний термін федерального ув'язнення Бута.
Доповнення
Російський суд визнав Брітні Грінер винною у контрабанді наркотиків зі злочинним наміром. Зірку WNBA було засуджено до 9 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 1 мільйона рублів (приблизно 16 400 доларів США).