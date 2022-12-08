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США обменяли торговца оружием на заключенную в рф баскетболистку

США обменяли торговца оружием на заключенную в рф баскетболистку

Киев • УНН

 • 663028 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. США обменяли на заключенную американскую баскетболистку Бритни Гринер в россии международного торговца оружием Виктора Бута. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на пять бывших официальных лиц США, сообщает УНН.

Цитата

«Бритни Гринер, звезда WNBA, которая несколько месяцев провела в российских тюрьмах по обвинению в наркотиках, была освобождена в четверг в обмен на заключенного международного торговца оружием Виктора Бута», - говорится в сообщении.

Детали

Согласно данным источников, соглашение об обмене "один на один", заключенное с москвой в последние недели, было одобрено президентом США Джо Байденом. Обмен состоялся в четверг в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ожидается, что президент Байден выступит в Белом доме относительно обмена заключенными, в результате которого Бритни Гринер была освобождена.

«Она в безопасности. Она находится в самолете. Она на пути домой», — написал Байден в Twitter, где он разместил пару своих фотографий в Овальном кабинете с Шерель Гринер.

Чтобы добиться освобождения Гринера, президент США приказал освободить Бута и вернуть его в россию. Байден подписал приказ об смягчении наказания, что сокращает 25-летний срок федерального заключения Бута.

Дополнение

Российский суд признал Бритни Гринер виновной в контрабанде наркотиков с преступным намерением. Звезда WNBA была приговорена к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 миллиона рублей (примерно 16 400 долларов США).

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