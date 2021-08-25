США надішлють В'єтнаму мільйон доз вакцин проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сполучені Штати нададуть В'єтнаму ще 1 млн доз вакцини проти коронавірусу. Про це повідомляє УНН за даними AP.
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Сьогодні віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі з прем'єр-міністром В'єтнаму Фамом Мінь Чінь запропонувала додаткову допомогу країні у вигляді 1 млн доз вакцини проти COVID-19. В'єтнам наразі бореться з новим сплеском коронавірусу на тлі низьких показників вакцинації. Зростання кількості хворих призвело до суворого локдауну у місті Хошимін із населенням у понад 8 млн осіб.
Загальний обсяг пожертвувань вакцини В'єтнаму від США становить 6 млн доз.
Разом із новими дозами вакцини США нададуть 23 млн доларів у межах "Американського плану порятунку", щоб допомогти В'єтнаму розширити доступ до вакцин та підготуватися до майбутніх спалахів хвороби.
Зокрема, Гарісс оголосила про відкриття у Південно-Східній Азії регіонального офісу Центру з контролю та профілактики захворювань.
Нагадаємо
Із 23 серпня у в'єтнамському місті Хошимін посилили карантинні обмеження: людям заборонили виходити з дому без нагальної потреби. У місто ввели війська, які стежать за дотриманням ізоляції.