В'єтнам вводить війська для ізоляції найбільшого міста країни

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У Хошиміні, найбільшому місті В’єтнаму із населенням понад 8 млн осіб, на тлі спалаху коронавірусу посилюють обмеження. Від сьогодні людям заборонено виходити з дому без нагальної потреби, тому у місто ввели війська, які стежитимуть за дотриманням цього карантинного правила. За словами очевидців, солдати перевіряють дозвіл людей на вулицях, а також розносять їжу.

Зазначимо, що жителям міських районів Фу Нхуан і Го Вап влада видала пакунки з рисом, м’ясом, рибою і овочами. У п’ятницю уряд оголосив, що скерує ще 130 000 тон рису з державних запасів у Хошимін і 23 інші міста й провінції.

Обмеження на пересування містом вводили ще на початку минулого місяця, але інфекція й далі зростала. За даними міністерства охорони здоров’я, у місті Хошимін зареєстровано 176 000 випадків зараження COVID-19 і 6670 смертей, що становить половину всіх випадків захворювання в країні Південно-Східної Азії і 80% смертей. В’єтнам протягом останніх тижнів скерував у місто та сусідні провінції ще 14 600 лікарів і медсестер для підтримки перевантаженої системи охорони здоров’я.

За статистикою ВООЗ, станом на 20 серпня у В’єтнамі зареєстровано 312 611 хворих на коронавірус, померло — 7 150 осіб. Вакциновано понад 8 млн людей.

Нагадаємо

У липні уряд США надіслав В’єтнаму 2 млн доз вакцини проти COVID-19 від Moderna. Половину доз спрямували у місто Хошимін.