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Вьетнам вводит войска для изоляции крупнейшего города страны

Вьетнам вводит войска для изоляции крупнейшего города страны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня на улицах вьетнамского города Хошимина разместили солдат, которые помогут обеспечить изоляцию населения. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.

Детали

В Хошимине, крупнейшем городе Вьетнама с населением более 8 млн человек, на фоне вспышки коронавируса усиливают ограничения. С сегодняшнего дня людям запрещено выходить из дома без крайней необходимости, поэтому в город ввели войска, которые будут следить за соблюдением этого карантинного правила. По словам очевидцев, солдаты проверяют разрешение людей на улицах, а также разносят еду.

Отметим, что жителям городских районов Фу Нхуан и Го Вап власти выдали пакеты с рисом, мясом, рыбой и овощами. В пятницу правительство объявило, что направит еще 130 000 тонн риса из государственных запасов в Хошимин и 23 другие города и провинции.

Ограничение на передвижение по городу вводили еще в начале прошлого месяца, но инфекция и дальше росла. По данным министерства здравоохранения, в городе Хошимин зарегистрировано 176 000 случаев заражения COVID-19 и 6670 смертей, что составляет половину всех случаев заболевания в стране Юго-Восточной Азии и 80% смертей. Вьетнам в последние недели направил в город и соседние провинции еще 14 600 врачей и медсестер для поддержки перегруженной системы здравоохранения.

По статистике ВОЗ, по состоянию на 20 августа во Вьетнаме зарегистрировано 312 611 больных коронавирусом, умерло — 7150 человек. Вакцинировано более 8 млн человек.

Напомним

В июле правительство США направило во Вьетнам 2 млн доз вакцины против COVID-19 от Moderna. Половину доз получил город Хошимин.

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