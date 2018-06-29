США і Японія вимагають від КНДР повної денуклеаризації
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. США та Японія добиватимуться від КНДР ліквідації усіх видів зброї масового знищення та балістичних ракет усіх типів. Про це заявив у п’ятницю міністр оборони Японії Іцунорі Онодера на прес-конференції після переговорів зі своїм американським колегою Джеймсом Меттісом, інформує УНН з посиланням на ТАРС.
“Ми поділяємо думку про те, що Північна Корея повинна ліквідувати усі види засобів масового знищення: ядерні, біологічні і хімічні, — сказав міністр. — Знищені мають бути також балістичні ракети усіх типів”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США найближчим часом представлять КНДР графік денуклеаризації — Reuters
Міністр оборони США підтвердив таку позицію. “Ми рішуче виступаємо, — зазначив Меттіс, — за повну ліквідацію засобів масового знищення і балістичних ракет Північної Кореї у перевіреній і незворотній формі”.
Глава Пентагону повторив, що США і Південна Корея скасовують заплановані на липень і серпень вчення морської піхоти і великомасштабні маневри Ulchi Freedom Guardian в інтересах створення сприятливої для діалогу з Пхеньяном атмосфери. “Тим самим ми допоможемо нашим дипломатам успішно вести переговори у напрямку мирного вирішення проблем Корейського півострова, — сказав міністр. — У той же час ми будемо зміцнювати військову співпрацю зі союзниками, щоб діалог зі Північною Кореєю вівся з сильних позицій”. Меттіс також наголосив на важливості неухильного виконання санкцій Ради Безпеки ООН щодо КНДР.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держсекретар США наступного тижня поїде в КНДР на переговори щодо денуклеаризації
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп після історичного саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином заявив, що, попри укладені домовленості, Штати не планують скорочувати присутність збройних сил на Корейському півострові та знімати санкції з КНДР.