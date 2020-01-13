США готові зустрітися з іранським урядом без попередніх умов – голова Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністр оборони США Марк Еспер заявив 12 січня, що адміністрація США готова до відкритих переговорів з Іраном "без попередніх умов", щоб опрацювати "низку кроків, завдяки яким Іран стане більш нормальною країною". Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Президент не висунув жодних попередніх умов, крім того, щоб сказати, що ми готові зустрітися з іранським урядом", – сказав Еспер у коментарі на американському телебаченні.
Тим часом, Німеччина, Франція і Велика Британія закликали Тегеран дотримуватися умов ядерної угоди 2015 року, що обмежувала ядерну програму Ірану в обмін на послаблення санкцій.
У спільній заяві 12 січня канцлер Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і британський прем'єр-міністр Боріс Джонсон наголосили: "важливо, щоб Іран повернувся до повного дотримання своїх зобов'язань за ядерною угодою".
У спільній заяві лідери трьох країн наголосили на важливості "відповісти на спільне занепокоєння через дестабілізуючу регіональну діяльність Ірану, зокрема з приводу його ракетної програми".
Минулого тижня Іран заявив про намір відмовитися від будь-яких обмежень, передбачених ядерною угодою 2015 року. Уряд цієї країни анонсував п’ятий етап відступу від прописаних в документі зобов’язань.
Нагадаємо, Трамп заявив, що відмовив Ірану в скасуванні санкцій в обмін на переговори.