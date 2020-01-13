США готові зустрітися з іранським урядом без попередніх умов – голова Пентагону

КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністр оборони США Марк Еспер заявив 12 січня, що адміністрація США готова до відкритих переговорів з Іраном "без попередніх умов", щоб опрацювати "низку кроків, завдяки яким Іран стане більш нормальною країною". Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.