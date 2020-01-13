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США готовы встретиться с иранским правительством без предварительных условий - глава Пентагона

США готовы встретиться с иранским правительством без предварительных условий - глава Пентагона

Киев  •  УНН

 • 10894 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Министр обороны США Марк Эспер заявил 12 января, что администрация США готова к открытым переговорам с Ираном "без предварительных условий", чтобы обработать "ряд шагов, благодаря которым Иран станет более нормальной страной". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Президент не выдвинул никаких предварительных условий, кроме того, чтобы сказать, что мы готовы встретиться с иранским правительством", - сказал Эспер в комментарии на американском телевидении.

Между тем, Германия, Франция и Великобритания призвали Тегеран соблюдать условия ядерной сделки 2015 года, ограничивающей ядерную программу Ирана в обмен на ослабление санкций.

Напомним, в совместном заявлении 12 января канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрона и британский премьер-министр Борис Джонсон отметили: "важно, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению своих обязательств по ядерной соглашением".

В совместном заявлении лидеры трех стран подчеркнули важность "ответить на общее беспокойство за дестабилизирующее региональную деятельность Ирана, в частности по поводу его ракетной программы".

На прошлой неделе Иран заявил о намерении отказаться от любых ограничений, предусмотренных ядерной соглашением 2015 года. Правительство этой страны анонсировал пятый этап отступления от прописанных в документе обязательств.

Напомним, Трамп заявил, что отказал Ирану в отмене санкций в обмен на переговоры.

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