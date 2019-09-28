Трамп заявил, что отказал Ирану в отмене санкций в обмен на переговоры
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг просьбу Ирана отменить американские санкции в обмен на согласие Тегерана провести новые переговоры. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter 27 сентября, передает УНН.
“Я сказал, конечно, нет!” — написал Трамп.
Раньше 27 сентября президент Ирана Хасан Роугани со ссылкой на лидеров Великой Британии, Франции и Германии заявил, что это Соединенные Штаты предлагают снять все санкции против Ирана в обмен на переговоры о ядерном соглашение 2015 между Тегераном и мировыми державами.
Европейские лидеры пытались на этой неделе во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заставить США и Иран возобновить переговоры.
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В 2018 году Вашингтон отказался от договоренностей 2015 года, после чего восстановил и расширил санкции против Ирана, с целью усложнить или даже сделать невозможным экспорт иранской нефти и ослабить иранскую экономику. В ответ на эти действия США Тегеран сократил некоторые обязательства по ядерной сделке.