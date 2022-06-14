США готові сприяти забезпеченню зброєю України, яку вона просить
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. США разом із союзниками та партнерами з різних країн готові повною мірою сприяти реалізації запиту України щодо оснащення ЗСУ оборонним озброєнням для захисту від росії. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє УНН.
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На запитання чи готовий Захід забезпечити запити України, зокрема, на ще одну тисячу гаубиць та 300 РСЗВ, Остін відповів: “США готові надати все та допомогти Україні досягти успіху”.
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За його словами, не лише США налаштовані суттєво допомогти Україні, а й багато партнерів з усього світу.
“Ми надали значну кількість гаубиць та значні великі обсяги 155-мм боєприпасів серед багатьох інших речей. Але й інші країни надали 155 мм гаубиці”, — сказав Остін.
Остін запевнив, що США та інші країни продовжать докладати зусиль, щоб у найкоротші терміни доставити в Україну якнайбільшу підтримку та допомогти ЗСУ досягти успіху.
Доповнення
Наступна зустріч Координаційної групи Міністрів оборони за допомогою України відбудеться 15 червня у Брюсселі.