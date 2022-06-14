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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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США готові сприяти забезпеченню зброєю України, яку вона просить

США готові сприяти забезпеченню зброєю України, яку вона просить

Київ • УНН

 • 168210 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. США разом із союзниками та партнерами з різних країн готові повною мірою сприяти реалізації запиту України щодо оснащення ЗСУ оборонним озброєнням для захисту від росії. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє УНН.

Цитата

На запитання чи готовий Захід забезпечити запити України, зокрема, на ще одну тисячу гаубиць та 300 РСЗВ, Остін відповів: “США готові надати все та допомогти Україні досягти успіху”.

Деталі

За його словами, не лише США налаштовані суттєво допомогти Україні, а й багато партнерів з усього світу.

“Ми надали значну кількість гаубиць та значні великі обсяги 155-мм боєприпасів серед багатьох інших речей. Але й інші країни надали 155 мм гаубиці”, — сказав Остін.

Остін запевнив, що США та інші країни продовжать докладати зусиль, щоб у найкоротші терміни доставити в Україну якнайбільшу підтримку та допомогти ЗСУ досягти успіху.

Доповнення

Наступна зустріч Координаційної групи Міністрів оборони за допомогою України відбудеться 15 червня у Брюсселі.

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