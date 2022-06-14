США готовы содействовать обеспечению оружием Украину, которое она просит

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КИЕВ. 14 июня. УНН. США вместе с союзниками и партнерами из разных стран готовы в полной мере содействовать реализации запроса Украины по оснащению ВСУ оборонным вооружением для защиты от россии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает УНН.

Цитата

На вопрос готов ли Запад обеспечить запросы Украины, в частности, на еще одну тысячу гаубиц и 300 РСЗО, Остин ответил:"США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха“.

Детали

По его словам, не только США настроены существенно помочь Украине, но и многие партнеры со всего мира.

“Мы предоставили значительное количество гаубиц и значительное большие объемы 155-мм боеприпасов среди многих других вещей. Но и другие страны предоставили 155-мм гаубицы”, — сказал Остин.

Остин заверил, что США и другие страны продолжат прилагать усилия, чтобы в кратчайшие сроки доставить в Украину как можно больше поддержке и помочь ВСУ добиться успеха.

Дополнение

Следующая встреча Координационной группы министров обороны по помощи Украине состоится 15 июня в Брюсселе.

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