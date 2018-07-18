США фінансує освіту дітей за рахунок лотерей

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КИЇВ. 18 липня. УНН. За рік лотерея американського штату Південна Кароліна заробила рекордні 435 млн доларів, передає УНН з посиланням на WMBF News.

Таким чином, дохід збільшився на 30 млн дол. порівняно з минулим роком.

Велика частина зароблених грошей буде направлена ​​на виплату стипендій американським студентам, на покупку нових шкільних автобусів і оплату інших освітніх програм.

Нагадаємо, раніше в бюджеті України існував спецфонд, куди надходили гроші від державних лотерей. Далі кошти спрямовувалися на соціальні потреби: медицину, спорт, культуру. У 2014 році спецфонд був ліквідований, однак окремі лотерейні оператори продовжили фінансувати соціальні об'єкти з доброї волі.

Оператор державних лотерей "М.С.Л.", наприклад, побудував, запустив і донині опікується льодовою ареною "Льодограй" в Богуславі Київської області. Інвестиції сягнули майже 3 млн дол., і були зібрані завдяки гравцям в лотереї "М.С.Л." ("Лото-Забава", "Спортпрогноз", "Мегалот" і інші). Сьогодні "Льодограй" - один з головних майданчиків країни для занять зимовими видами спорту. З 2014 року вихованці Універсального навчально-тренувального центру "Льодограй" посіли понад 130 призових місць на регіональних, національних і міжнародних змаганнях.

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