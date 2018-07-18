США финансирует образование детей за счет лотерей

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40276 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102683 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124661 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132159 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169214 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153384 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141114 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130464 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181397 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118333 просмотра

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КИЕВ. 18 июля. УНН. За год лотерея американского штата Южная Каролина заработала рекордные 435 млн долларов, передает УНН со ссылкой на WMBF News.

Таким образом, доход увеличился на 30 млн долл. по сравнению с прошлым годом.

Большая часть заработанных денег будет направлена на выплату стипендий американским студентам, на покупку новых школьных автобусов и оплату других образовательных программ.

Напомним, ранее в бюджете Украины существовал спецфонд, куда поступали деньги от государственных лотерей. Далее средства направлялись на социальные нужды: медицину, спорт, культуру. В 2014 году спецфонд был ликвидирован, однако отдельные лотерейные операторы продолжили финансировать социальные объекты по доброй воле.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, к примеру, построил, запустил и по сей день опекает ледовую арену “Льодограй” в Богуславе Киевской области. Инвестиции составили почти 3 млн долл., и были собраны благодаря игрокам в лотереи “М.С.Л.” (“Лото-Забава”, “Спортпрогноз”, “Мегалот” и прочие). Сегодня “Льодограй” — одна из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта. Начиная с 2014 года, воспитанники Универсального учебно-тренировочного центра “Льодограй” заняли более 130 призовых мест на региональных, национальных и международных соревнованиях.

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