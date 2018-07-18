США финансирует образование детей за счет лотерей

Таким образом, доход увеличился на 30 млн долл. по сравнению с прошлым годом.

Большая часть заработанных денег будет направлена на выплату стипендий американским студентам, на покупку новых школьных автобусов и оплату других образовательных программ.

Напомним, ранее в бюджете Украины существовал спецфонд, куда поступали деньги от государственных лотерей. Далее средства направлялись на социальные нужды: медицину, спорт, культуру. В 2014 году спецфонд был ликвидирован, однако отдельные лотерейные операторы продолжили финансировать социальные объекты по доброй воле.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, к примеру, построил, запустил и по сей день опекает ледовую арену “Льодограй” в Богуславе Киевской области. Инвестиции составили почти 3 млн долл., и были собраны благодаря игрокам в лотереи “М.С.Л.” (“Лото-Забава”, “Спортпрогноз”, “Мегалот” и прочие). Сегодня “Льодограй” — одна из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта. Начиная с 2014 года, воспитанники Универсального учебно-тренировочного центра “Льодограй” заняли более 130 призовых мест на региональных, национальных и международных соревнованиях.