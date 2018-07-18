США финансирует образование детей за счет лотерей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. За год лотерея американского штата Южная Каролина заработала рекордные 435 млн долларов, передает УНН со ссылкой на WMBF News.
Таким образом, доход увеличился на 30 млн долл. по сравнению с прошлым годом.
Большая часть заработанных денег будет направлена на выплату стипендий американским студентам, на покупку новых школьных автобусов и оплату других образовательных программ.
Напомним, ранее в бюджете Украины существовал спецфонд, куда поступали деньги от государственных лотерей. Далее средства направлялись на социальные нужды: медицину, спорт, культуру. В 2014 году спецфонд был ликвидирован, однако отдельные лотерейные операторы продолжили финансировать социальные объекты по доброй воле.
Оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, к примеру, построил, запустил и по сей день опекает ледовую арену “Льодограй” в Богуславе Киевской области. Инвестиции составили почти 3 млн долл., и были собраны благодаря игрокам в лотереи “М.С.Л.” (“Лото-Забава”, “Спортпрогноз”, “Мегалот” и прочие). Сегодня “Льодограй” — одна из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта. Начиная с 2014 года, воспитанники Универсального учебно-тренировочного центра “Льодограй” заняли более 130 призовых мест на региональных, национальных и международных соревнованиях.