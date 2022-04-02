США допоможуть передати Україні танки радянського виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Адміністрація Байдена працюватиме з союзниками, щоб передати танки радянського виробництва для підтримки української оборони, заявив у п’ятницю американський чиновник. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New Yоrk Times.
Деталі
Рішення виступити посередником у передачі танків радянського виробництва, якими вміють користуватися українські війська, прийнято у відповідь на запит президента України Володимира Зеленського, повідомив чиновник. Це перший раз у війні, коли Сполучені Штати допомогли передати танки.
Чиновник сказав, що перекидання почнуться незабаром, але відмовився повідомити, скільки танків буде відправлено або з яких країн вони прибудуть.
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"Вони (танки - ред.) дозволять Україні наносити дальні артилерійські удари по російських об’єктах на Донбасі", - сказав чиновник-анонім, оскільки не мав права говорити публічно.
Прибуття танків може бути ще одним сигналом нового етапу повномасштабного вторгнення, яке триває п’ять тижнів. Раніше цього тижня російські офіційні особи заявили, що вони переорієнтовують свої зусилля на Східну Україну, де підтримувані росією сепаратисти воюють з українськими солдатами з 2014 року.
Нагадаємо
На початку тижня Володимир Зеленський звернувся до країн-партнерів з проханням про надання техніки радянського типу, так як українські військові не будуть витрачати час на опановування нової технології.
Згодом, Словаччина заявила, що готова передати Україні С-300, але якщо їй нададуть заміну.