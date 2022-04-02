США помогут передать Украине танки советского производства
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Администрация Байдена будет работать с союзниками, чтобы передать танки советского производства для поддержки украинской обороны, заявил в пятницу американский чиновник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New Уогк Times.
Детали
Решение выступить посредником в передаче танков советского производства, которыми умеют пользоваться украинские войска, принято в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского, сообщил чиновник. Это первый раз в войне, когда Соединенные Штаты помогли передать танки.
Чиновник сказал, что переброски начнутся в скором времени, но отказался сообщить, сколько танков будет отправлено или из каких стран они прибудут.
Цитата
"Они (танки - ред.) Позволят Украине наносить дальние артиллерийские удары по российским объектам на Донбассе", - сказал чиновник-аноним, поскольку не имел права говорить публично.
Прибытие танков может быть еще одним сигналом нового этапа полномасштабного вторжения, которое длится пять недель. Ранее на этой неделе российские официальные лица заявили, что они переориентируют свои усилия на Восточную Украину, где поддерживаемые Россией сепаратисты воюют с украинскими солдатами с 2014 года.
Напомним
В начале недели Владимир Зеленский обратился к странам-партнерам с просьбой о предоставлении техники советского типа, так как украинские военные не будут тратить время на занятие новой технологии.
Впоследствии, Словакия заявила, что готова передать Украине С-300, но если ей предоставят замену.