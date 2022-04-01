США додадуть до санкційного списку більше компаній з росії та Білорусі - Білий дім

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"Найближчими днями Міністерство торгівлі здійснить подальші дії для послаблення оборонного, аерокосмічного та морського секторів росії, додавши 120 організацій у росії та Білорусі до (санкційного - ред.) списку організацій... Розширення цього списку означає, що ці організації більше не зможуть отримувати передові технології США без ліцензії, у якій буде відмовлено в більшості, якщо не у всіх цих випадках", - сказала під час брифінгу директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

З її слів, це призведе до того, що кількість російських і білоруських об'єктів, доданих до списку, перевищить 200 з моменту початку вторгнення рф в Україну.

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Також вона нагадала, що 31 березня США оголосили про "додаткові санкції щодо російських технологічних компаній, які сприяють війні по вибору путіна". "Ми не дозволимо їм купувати західні технології та ухилятися від наших суворих санкцій", - сказала Бедінгфілд.

"Ми також розширюємо наші повноваження щодо санкцій, щоб націлити їх на додаткові сектори російської економіки, важливі для путіна, включаючи аерокосмічну, морську галузі та сектор електроніки", - зазначила вона.

Доповнення

Захід послідовно вводить санкції проти рф за її вторгнення в Україну.