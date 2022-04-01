США добавят в санкционный список больше компаний из россии и Беларуси - Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В ближайшие дни Министерство торговли США введет дополнительные санкции в отношении оборонного, аэрокосмического и морского секторов россии, добавив в свой санкционный список 120 организаций из россии и Беларуси, заявил в четверг Белый дом, пишет УНН.
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"В ближайшие дни Министерство торговли осуществит дальнейшие действия для ослабления оборонного, аэрокосмического и морского секторов россии, добавив 120 организаций в россии и Беларуси в (санкционный - ред.) список организаций. Расширение этого списка означает, что эти организации больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, в которой будет отказано в большинстве, если не во всех этих случаях", - сказала во время брифинга директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
По ее словам, это приведет к тому, что количество российских и белорусских объектов, добавленных в список, превысит 200 с момента начала вторжения рф в Украину.
Детали
Также она напомнила, что 31 марта США объявили о дополнительных санкциях "в отношении российских технологических компаний, которые способствуют войне по выбору путина". "Мы не позволим им покупать западные технологии и уклоняться от наших суровых санкций", - сказала Бедингфилд.
"Мы также расширяем наши полномочия по санкциям, чтобы нацелить их на дополнительные сектора российской экономики, важные для путина, включая аэрокосмическую, морскую отрасли и сектор электроники", - отметила она.
Дополнение
Запад последовательно вводит санкции против рф за ее вторжение в Украину.