США добавят в санкционный список больше компаний из россии и Беларуси - Белый дом

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"В ближайшие дни Министерство торговли осуществит дальнейшие действия для ослабления оборонного, аэрокосмического и морского секторов россии, добавив 120 организаций в россии и Беларуси в (санкционный - ред.) список организаций. Расширение этого списка означает, что эти организации больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, в которой будет отказано в большинстве, если не во всех этих случаях", - сказала во время брифинга директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

По ее словам, это приведет к тому, что количество российских и белорусских объектов, добавленных в список, превысит 200 с момента начала вторжения рф в Украину.

Детали



Также она напомнила, что 31 марта США объявили о дополнительных санкциях "в отношении российских технологических компаний, которые способствуют войне по выбору путина". "Мы не позволим им покупать западные технологии и уклоняться от наших суровых санкций", - сказала Бедингфилд.

"Мы также расширяем наши полномочия по санкциям, чтобы нацелить их на дополнительные сектора российской экономики, важные для путина, включая аэрокосмическую, морскую отрасли и сектор электроники", - отметила она.

Дополнение

Запад последовательно вводит санкции против рф за ее вторжение в Украину.