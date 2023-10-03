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США бачать, як Україна агресивно бореться з корупцією - Держдеп

США бачать, як Україна агресивно бореться з корупцією - Держдеп

Київ • УНН

 • 497704 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Державному департаменті США заявили, що помітил те, як останніми тижнями Україна вживає "агресивних заходів" проти корупції. На цьому наголосив речник Держдепу США Метью Міллер, пише УНН.

Цитата 

Міллер заявив, що члени Конгресу США і члени ЄС вимагатимуть антикорупційних заходів в Україні.

"Це зображують як щось, що Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників і зрештою реалізувати свої європейські прагнення, стати членом ЄС, і це, безперечно, правда", - зауважив речник.

Він додав, що з таким сусідом, як росія, Україна має будувати міцну економіку.

"Вони будуть сусідами з росією завжди. Їм потрібна економіка, яка може підтримувати апарат безпеки, щоб стримувати російську агресію в майбутньому. І вони не зможуть цього зробити, якщо корупція буде широко розповсюджена в різних секторах економіки", - підкреслив Міллер.

Також представник Держдепу повідомив, що Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову щодо боротьби з корупцією з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо

У США підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, де корупція розглядається як реальна загроза. Стратегія зокрема передбачає реформи задля боротьби з корупцією, деолігархізацію, перехід війська на стандарти НАТО та поглиблене вивчення англійської мови.

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