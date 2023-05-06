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Справжні друзі України: Зеленський привітав Чарльза ІІІ та Каміллу з коронацією

Київ • УНН

 • 1751716 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав Короля Чарльза ІІІ і Королеву Каміллу із історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії, а також назвав справжніми друзями України, передає УНН.

Деталі

Зеленський зауважив, що сьогодні голова уряду України та перша леді України представляють нашу державу у Сполученому Королівстві, де відбулася коронація Короля Чарльза ІІІ і Королеви Камілли.

"Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю Королю Чарльзу ІІІ довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог. Для мене було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні, я пам’ятаю нашу розмову, я пам’ятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям!" - наголосив Президент України.

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