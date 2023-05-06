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Настоящие друзья Украины: Зеленский поздравил Чарльза III и Камиллу с коронацией

Настоящие друзья Украины: Зеленский поздравил Чарльза III и Камиллу с коронацией

Киев • УНН

 • 1751715 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Короля Чарльза III и Королеву Камиллу с историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии, а также назвал настоящими друзьями Украины, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что сегодня глава правительства Украины и первая леди Украины представляют наше государство в Соединенном Королевстве, где состоялась коронация Короля Чарльза III и Королевы Камиллы.

"От имени всего украинского народа я поздравляю Их Величества – настоящих друзей Украины – с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии. Желаю Королю Чарльзу III долгих лет успешного правления, а народу Соединенного Королевства – процветания и общих с нами побед. Для меня было честью встретиться лично с Его Величеством в Лондоне, я помню наш разговор, я помню искреннюю эмоцию к Украине и украинцам. И спасибо за поддержку! Спасибо всем британцам!" - подчеркнул Президент Украины.

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