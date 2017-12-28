Справу щодо незаконної реєстрації ліків передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Слідство передало до Голосіївського райсуду міста Києва кримінальне провадження щодо незаконної реєстрації лікарських препаратів. Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень та також на порталі Голосіївського райсуду столиці, передає УНН.
Зокрема, вказано, що засідання у справі про “порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів” відбудеться у Голосіївському суді 10 січня 2018 року. Провадження було передано до суду 4 грудня поточного року.
Вірогідно, що йдеться про справу щодо співробітниці Державного експертного центру (ДЕЦ) МОЗ України. На порталі суду вказано, що обвинуваченою є Олена Бондар.
Як повідомляв УНН, у Державному експертному центрі МОЗ, за даними правоохоронців, фальсифікували реєстраційні досьє медпрепаратів.
Зокрема, чиновники ДЕЦ підозрюються в тому, що медпрепарати реєструвалися на основі завідомо неправдивих документів або й зовсім без повного реєстраційного досьє.
Керівник ДЕЦ Тетяна Думенко, коментуючи вказане кримінальне провадження, зазначила, що її не допитували.