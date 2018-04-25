Справу голови Держаудитслужби слухатиме Солом'янський райсуд
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Апеляційний суд Києва вирішив направити кримінальне провадження за обвинуваченням голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової у незаконному збагаченні для розгляду до Солом'янського районного суду Києва. Про це повідомив УНН прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець.
“Заслухавши аргументи всіх сторін — і нашої сторони, і сторони захисту, суд ухвалив, що все-таки необхідно слухати (кримінальне провадження щодо голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової — ред.) у Солом’янському суді”, — сказав прокурор.
За його словами, поки не відомо, якими доводами керувався суд, ухвалюючи таке рішення, оскільки була оголошена тільки резулятивна частина рішення.
“Буде повний текст рішення, подивимося, що послужило підставами для його прийняття. Я так розумію, якщо Солом’янський суд - це значить, що суд погодився з позицією, що місце вчинення злочину не встановлене”, — зазначив В.Кравець.
Прокурор наголосив, що вони наполягали на тому, аби провадження розглядалося у Подільському райсуді столиці.
"Ми відстоювали своє бачення, що все-таки необхідно, щоб справа слухалася за місцем роботи такого державного службовця, який обвинувачується у незаконному збагаченні”, — додав він.
До того ж, зауважив В.Кравець, доводи прокуратури також полягали і в тому, що останнім епізодом незаконного збагачення є вилучення під час обшуку в обвинуваченої готівки і золотих злитків.
Нагадаємо, 13 квітня Подільський районний суд Києва під час підготовчого засідання ухвалив рішення про передачу обвинувального акту щодо голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності у цьому кримінальному провадженні. Суд вважає, що це провадження їм не підсудне.
2 квітня 2018 року САП направила до суду справу щодо голови Держаудитслужби.
Як повідомляв УНН, у січні 2018 року голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 10 млн грн.
Суд обрав запобіжний захід Гавриловій у вигляді особистого зобов’язання.