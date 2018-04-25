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Дело главы Госаудитслужбы будет слушать Соломенский райсуд

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Апелляционный суд Киева решил направить уголовное производство по обвинению председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении для рассмотрения в Соломенский районный суд Киева. Об этом сообщил УНН прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец.

Дело главы Госаудитслужбы будет слушать Соломенский райсуд

"Заслушав аргументы всех сторон - и нашей стороны, и стороны защиты, суд постановил, что все-таки необходимо слушать (уголовное производство в отношении председателя Госаудитслужбы Лидии Гавриловой - ред.) в Соломенском суде", - сказал прокурор.

По его словам, пока не известно, какими доводами руководствовался суд, принимая такое решение, поскольку была оглашена только резолютивная часть решения.

"Будет полный текст решения, посмотрим, что послужило основанием для его принятия. Я так понимаю, если Соломенский суд - это значит, что суд согласился с позицией, что место совершения преступления не установлено", - отметил В.Кравец.

Прокурор отметил, что они настаивали на том, чтобы производство рассматривалось в Подольском райсуде столицы.

"Мы отстаивали свое видение, что все-таки необходимо, чтобы дело слушалось по месту работы такого государственного служащего, который обвиняется в незаконном обогащении", - добавил он.

К тому же, заметил В.Кравец, доводы прокуратуры также заключались и в том, что последним эпизодом незаконного обогащения является изъятие при обыске у обвиняемого налички и золотых слитков.

Напомним, 13 апреля Подольский районный суд Киева во время подготовительного заседания принял решение о передаче обвинительного акта в отношении председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в Апелляционный суд Киева для определения подсудности в этом уголовном производстве. Суд считает, что это производство им не подсудное.

2 апреля 2018 года САП направила в суд дело в отношении председателя Госаудитслужбы.

Как сообщал УНН, в января 2018 года главе Госаудитслужбы Лидии Гавриловой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн.

Суд избрал меру пресечения Гавриловой в виде личного обязательства.

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