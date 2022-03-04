Справа у ЄСПЛ проти РФ, захист реєстрів, шлюби відразу ж після заяви: як працює юстиція у воєнний час
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюсюка у Facebook повідомив про зміни у деяких процедурах та послугах, де залучений Мін'юст, у воєнний час, а також про дії відомства на юридичному фронті проти РФ, пише УНН.
Деталі
Малюсюка навів короткий опис найважливіших дій Мін'юсту за час війни:
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- Юридична війна:
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- ініціювали нову справу у ЄСПЛ проти РФ, у межах якої уже отримали забезпечувальний захід, який забороняє росіянам вчиняти низку дій. Це їх, звісно, не зупинило, але юридичні позиції для майбутніх процесів послабило, вказав міністр.
- також ЄСПЛ на наше прохання зупинив розгляд справ проти України.
- окрім того, постановою КМУ наклали мораторій на виконання зобов’язань перед особами, пов’язаними з РФ, а також на відчуження їх активів. "Прошу нотаріусів та банківську спільноту звернути особливу увагу на цю постанову, вона буде опублікована протягом найближчих годин", - зазначив Малюська.
- працюємо над тим, щоб забрати у якості компенсацій майно РФ, заблоковане за кордоном. "Напевно це займе роки, але воно того варте", - вказав міністр.
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- Реєстри: агресор активно цікавиться ключовими реєстрами Мін’юсту, тому ми обмежили їх функціонування за колом користувачів та регіоном. "Обмеження є динамічними та змінюються в залежності від ходу війни. Якщо хто хоче терміново продати/купити нерухомість або ж корпоративні права – прохання трохи зачекати, безпека важливіша", - зауважив голова Мін'юсту.
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- ДРАЦС:
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- якщо хто з хлопців думав, що участь у бойових діях допоможе відтягнути дату одруження, то ні, не вийде, ми одружуємо у будь-яких умовах, зазначив Малюсюка. "Більше того, одружитися можна у день подання заяви прямо у ДРАЦС. А якщо серйозно, то ДРАЦСи дійсно виконують практично увесь свій функціонал та стали навіть доступніші – ми звільнили наших громадян від сплати усіх зборів та платежів під час надання послуг. Колеги регулярно перекидують мені фото одружень військових, тероборони, лікарів у містах, де ведуться активні бойові дії. Кохання не спинити", - додав він.
- смерті та народження теж реєструються.
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- Виконавча служба:
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- розпорядженям КМУ звільнили від блокування карткові рахунки за боргами до ста тисяч гривень. У воєнний час люди повинні мати можливість оплачувати товари та послуги.
- так само були зупиненні відрахування за боргами з пенсійних виплат
- виконавчі дії тимчасово не здійснюються.
- передали усе конфісковане майно, яке перебувало у структурі Мін'юсту на зберіганні, на потреби армії.
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- Нотаріат: врегулювали окремі проблемні питання, пов’язані з діями нотаріату в умовах війни та регіонах, охоплених бойовими діями.
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- Виконання кримінальних покарань:
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- кримінально-виконавча служба виконує свою роботу на відмінно, каже міністр. "Не зважаючи на численні намагання РФ розкачати ситуацію у в’язицях та сізо, їм це не вдалося. Ну і в’язням теж подяка – сидять більш-менш тихо в складних психологічних умовах", - вказав міністр.
- низка колишніх атошників були помилувані та направлені на захист України. Списки готували дуже обережно, щоб випускати лише обмежене коло патріотів, які не становлять небезпеки для суспільства, додав Малюська.
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"Світ перевернувся, але ми стоїмо. Горджусь армією - ви герої. Слава Україні!" - підсумував міністр.