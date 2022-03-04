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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Справа у ЄСПЛ проти РФ, захист реєстрів, шлюби відразу ж після заяви: як працює юстиція у воєнний час

Справа у ЄСПЛ проти РФ, захист реєстрів, шлюби відразу ж після заяви: як працює юстиція у воєнний час

Київ • УНН

 • 99935 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюсюка у Facebook повідомив про зміни у деяких процедурах та послугах, де залучений Мін'юст, у воєнний час, а також про дії відомства на юридичному фронті проти РФ, пише УНН.

Деталі

Малюсюка навів короткий опис найважливіших дій Мін'юсту за час війни:

  • Юридична війна:
  • ініціювали нову справу у ЄСПЛ проти РФ, у межах якої уже отримали забезпечувальний захід, який забороняє росіянам вчиняти низку дій. Це їх, звісно, не зупинило, але юридичні позиції для майбутніх процесів послабило, вказав міністр.
  • також ЄСПЛ на наше прохання зупинив розгляд справ проти України.
  • окрім того, постановою КМУ наклали мораторій на виконання зобов’язань перед особами, пов’язаними з РФ, а також на відчуження їх активів. "Прошу нотаріусів та банківську спільноту звернути особливу увагу на цю постанову, вона буде опублікована протягом найближчих годин", - зазначив Малюська.
  • працюємо над тим, щоб забрати у якості компенсацій майно РФ, заблоковане за кордоном. "Напевно це займе роки, але воно того варте", - вказав міністр.
  • Реєстри: агресор активно цікавиться ключовими реєстрами Мін’юсту, тому ми обмежили їх функціонування за колом користувачів та регіоном. "Обмеження є динамічними та змінюються в залежності від ходу війни. Якщо хто хоче терміново продати/купити нерухомість або ж корпоративні права – прохання трохи зачекати, безпека важливіша", - зауважив голова Мін'юсту.
  • ДРАЦС:
  • якщо хто з хлопців думав, що участь у бойових діях допоможе відтягнути дату одруження, то ні, не вийде, ми одружуємо у будь-яких умовах, зазначив Малюсюка. "Більше того, одружитися можна у день подання заяви прямо у ДРАЦС. А якщо серйозно, то ДРАЦСи дійсно виконують практично увесь свій функціонал та стали навіть доступніші – ми звільнили наших громадян від сплати усіх зборів та платежів під час надання послуг. Колеги регулярно перекидують мені фото одружень військових, тероборони, лікарів у містах, де ведуться активні бойові дії. Кохання не спинити", - додав він.
  • смерті та народження теж реєструються.
  • Виконавча служба:
  • розпорядженям КМУ звільнили від блокування карткові рахунки за боргами до ста тисяч гривень. У воєнний час люди повинні мати можливість оплачувати товари та послуги.
  • так само були зупиненні відрахування за боргами з пенсійних виплат
  • виконавчі дії тимчасово не здійснюються.
  • передали усе конфісковане майно, яке перебувало у структурі Мін'юсту на зберіганні, на потреби армії.
  • Нотаріат: врегулювали окремі проблемні питання, пов’язані з діями нотаріату в умовах війни та регіонах, охоплених бойовими діями.
  • Виконання кримінальних покарань:
  • кримінально-виконавча служба виконує свою роботу на відмінно, каже міністр. "Не зважаючи на численні намагання РФ розкачати ситуацію у в’язицях та сізо, їм це не вдалося. Ну і в’язням теж подяка – сидять більш-менш тихо в складних психологічних умовах", - вказав міністр.
  • низка колишніх атошників були помилувані та направлені на захист України. Списки готували дуже обережно, щоб випускати лише обмежене коло патріотів, які не становлять небезпеки для суспільства, додав Малюська.

"Світ перевернувся, але ми стоїмо. Горджусь армією - ви герої. Слава Україні!" - підсумував міністр.

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