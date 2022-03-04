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Дело в ЕСПЧ против РФ, защита реестров, браки сразу же после заявления: как работает юстиция в военное время

Киев • УНН

 • 99932 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюсюка в Facebook сообщил об изменениях в некоторых процедурах и услугах, где привлечен Минюст, в военное время, а также о действиях ведомства на юридическом фронте против РФ, пишет УНН.

Детали

Малюсюка привел краткое описание важнейших действий Минюста за время войны:

  • Юридическая война:
  • Инициировали новое дело в ЕСПЧ против РФ, в рамках которого уже получили обеспечительную меру, который запрещает россиянам совершать ряд действий. Это их, конечно, не остановило, но юридические позиции для будущих процессов ослабило, указал министр.
  • Также ЕСПЧ по нашей просьбе остановил рассмотрение дел против Украины.
  • Кроме того, постановлением КМУ наложили мораторий на исполнение обязательств перед лицами, связанными с РФ, а также на отчуждение их активов. "Прошу нотариусов и банковское сообщество обратить особое внимание на это постановление, оно будет опубликовано в течение ближайших часов", - отметил Малюська.
  • Работаем над тем, чтобы забрать в качестве компенсаций имущество РФ, заблокированное за границей. "Наверняка это займет годы, но оно того стоит", - указал министр.
  • Реестры: агрессор активно интересуется ключевыми реестрами Минюста, поэтому мы ограничили их функционирование по кругу пользователей и региону. "Ограничения являются динамичными и меняются в зависимости от хода войны. Если кто хочет срочно продать/купить недвижимость или же корпоративные права - просьба немного подождать, безопасность важнее", - отметил глава Минюста.
  • ГРАГС:
  • Если кто из ребят думал, что участие в боевых действиях поможет оттянуть дату бракосочетания, то нет, не получится, мы женим в любых условиях, отметил Малюсюка. "Более того, жениться можно в день подачи заявления прямо в РАГС. А если серьезно, то РАГСы действительно выполняют практически весь свой функционал и стали даже доступнее - мы освободили наших граждан от уплаты всех сборов и платежей при предоставлении услуг. Коллеги регулярно перебрасывают мне фото бракосочетаний военных, теробороны, врачей в городах, где ведутся активные боевые действия. Любовь не остановить", - добавил он.
  • Смерти и рождения тоже регистрируются.
  • Исполнительная служба:
  • Распоряжением КМУ освободили от блокировки карточные счета по долгам до ста тысяч гривен. В военное время люди должны иметь возможность оплачивать товары и услуги.
  • Так же были приостановлены отчисления по долгам из пенсионных выплат.
  • Исполнительные действия временно не осуществляются.
  • Передали все конфискованное имущество, находившееся в структуре Минюста на хранении, на нужды армии.
  • Нотариат: урегулировали отдельные проблемные вопросы, связанные с действиями нотариата в условиях войны и регионах, охваченных боевыми действиями.
  • Исполнения уголовных наказаний:
  • Уголовно-исполнительная служба выполняет свою работу на отлично, говорит министр. "Несмотря на многочисленные попытки РФ раскатать ситуацию в тюрьмах и СИЗО, им это не удалось. Ну и узникам тоже благодарность - сидят более-менее тихо в сложных психологических условиях", - указал министр.
  • Ряд бывших АТОшников были помилованы и направлены на защиту Украины. Списки готовили очень осторожно, чтобы выпускать лишь ограниченный круг патриотов, не представляющих опасности для общества, добавил Малюська.

"Мир перевернулся, но мы стоим. Горжусь армией - вы герои. Слава Украине!" - подытожил министр.

Украинские Национальные Новости

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