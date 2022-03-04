Дело в ЕСПЧ против РФ, защита реестров, браки сразу же после заявления: как работает юстиция в военное время

КИЕВ. 4 марта. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюсюка в Facebook сообщил об изменениях в некоторых процедурах и услугах, где привлечен Минюст, в военное время, а также о действиях ведомства на юридическом фронте против РФ, пишет УНН.