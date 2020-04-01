Справа Шеремета: суд завтра розгляне клопотання про продовження запобіжного заходу Дугарь
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва планує завтра розглянути клопотання про продовження нічного домашнього арешту військовій медсестрі Яні Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Дугарь Віталій Коломієць.
"Розгляд клопотання призначений на завтра о 15:30",- сказав адвокат.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив під нічним домашнім арештом військову медсестру Яну Дугарь.
Раніше суд змінив запобіжний захід військовій медсестрі Яні Дугарь з цілодобового домашнього арешту на нічний.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей. Правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.