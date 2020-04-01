Дело Шеремета: суд завтра рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения Дугарь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева планирует завтра рассмотреть ходатайство о продлении ночного домашнего ареста военной медсестре Яне Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Дугарь Виталий Коломиец.
"Рассмотрение ходатайства назначено на завтра в 15:30", - сказал адвокат.
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом военную медсестру Яну Дугарь.
Ранее суд изменил меру пресечения военной медсестре Яне Дугарь с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек. Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.
20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.