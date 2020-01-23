Справа Шеремета: суд переніс розгляд клопотання про зміну запобіжного Кузьменко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Печерський районний суд Києва оголосив перерву в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.
“Оголошується перерва до 3 лютого 15:00...”, — сказала суддя.
Також, на наступному засіданні заплановано допит свідків сторони захисту.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.
Як повідомлялося, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.