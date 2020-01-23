Дело Шеремета: суд перенес рассмотрение ходатайства об изменении меры Кузьменко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Печерский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об изменении меры пресечения детскому хирургу Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.
"Объявляется перерыв до 3 февраля 15:00 ...", - сказала судья.
Также, на следующем заседании планируется допрос свидетелей стороны защиты.
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил детского хирурга Юлию Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля.
Как сообщалось, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.