Справа щодо завдання збитків порту "Южний": завершено розслідування

Цитата

“Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, та відкриття матеріалів у справі щодо заволодіння коштами підприємства “Морський торговельний порт „Южний“ у сумі 60 млн гривень”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Слідством встановлено, що один із чинних керівників ДП “МТП “Южний” разом із колишнім заступником директора цього ж держпідприємства та керівником приватної компанії впродовж 2017-2018 років організували схему, яка полягала у закупівлі товарів у підконтрольних організованій групі товариств за завищеною вартістю, внаслідок чого держпідприємству завдано збитків на суму 47,5 млн гривень.

“Посадовці діяли у змові і залучили для реалізації своїх планів ще низку осіб — директорів та працівників приватних компаній. Ця схема дозволяла їм повністю контролювати весь процес закупівлі — від формування потреби у закупівлі і складання тендерної документації до контролю за конкурентним середовищем, — аби у підсумку забезпечити перемогу в торгах компаніям, підконтрольним організаторам схеми”, — зазначається в повідомленні.

В САП наголошують, що в ході досудового розслідування встановлено проведення 29 таких тендерів.

У подальшому, в ході досудового розслідування, встановлено нові факти корупції на підприємстві. У 2017-2019 роках перший заступник директора ДП “МТП “Южний” спільно з колишнім заступником цього ж держпідприємства, залучивши інших осіб, організували закупівлю тепловозів для потреб держпідприємства.

Перемогу у тендері забезпечили підконтрольній організованій групі компанії.

“Попри те, що тепловози були несправні і не належали продавцю, як того вимагали умови тендеру та договору, держпідприємство сплатило за них приватній компанії аванс у понад 13 млн гривень. Як наслідок, державному підприємству завдано збитків ще на 13 млн гривень. Зауважимо, загальна сума збитків держпідприємству сягає понад 60 млн гривень”, — інформує САП.

Зазначається, що на сьогодні матеріали справи відкрито підозрюваним, серед яких один із заступників директора ДП “МТП “Южний”; колишній заступник директора ДП “МТП “Южний”; колишні та чинні директори приватних компаній та дві співробітниці приватних фірм, та їхнім захисникам.

Доповнення

27 жовтня 2020 року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП викрили 11 осіб на організації корупційної схеми, через реалізацію якої ДП “Морський торговельний порт “Южний” зазнало понад 47 млн грн збитків. Серед організаторів схеми — чинні та колишні посадовці ДП “МТП “Южний”.

29 жовтня 2020 року ВАКС взяв під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 20 млн грн першого заступника директора ДП “Морський торговельний порт “Южний” Романа Інде.