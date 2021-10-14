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Дело о нанесении ущерба порту "Южный": завершено расследование

Дело о нанесении ущерба порту "Южный": завершено расследование

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Завершено досудебное расследование по делу о завладении средствами предприятия "Морской торговый порт "Южный" в сумме 60 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Цитата

“Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, и открытие материалов по делу о завладении средствами предприятия” Морской торговый порт “Южный” в сумме 60 млн гривен", — говорится в сообщении.

Детали

Следствием установлено, что один из действующих руководителей ГП “МТП “Южный” вместе с бывшим заместителем директора этого же госпредприятия и руководителем частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, которая заключалась в закупке товаров в подконтрольных организованной группе обществ по завышенной стоимости, в результате чего госпредприятию нанесен ущерб на сумму 47,5 млн гривен.

“Чиновники действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц — директоров и работников частных компаний. Эта схема позволяла им полностью контролировать весь процесс закупки — от формирования потребности в закупке и составления тендерной документации к контролю за конкурентной средой, — чтобы в итоге обеспечить победу в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы”, — отмечается в сообщении.

В САП отмечают, что в ходе досудебного расследования установлено проведение 29 таких тендеров.

В дальнейшем, в ходе досудебного расследования, установлены новые факты коррупции на предприятии. В 2017-2019 годах первый заместитель директора ГП “МТП” Южный “совместно с бывшим заместителем этого же госпредприятия, привлекая других лиц, организовали закупку тепловозов для нужд госпредприятия.

Победу в тендере обеспечили подконтрольной организованной группе компании.

“Несмотря на то, что тепловозы были неисправны и не принадлежали продавцу, как того требовали условия тендера и договора, госпредприятие уплатило за них частной компании аванс в более 13 млн гривен. Как следствие, государственному предприятию нанесен ущерб еще на 13 млн гривен. Заметим, общая сумма убытков госпредприятию составляет более 60 млн гривен”, — информирует САП.

Отмечается, что на сегодня материалы дела открыто подозреваемым, среди которых один из заместителей директора ГП “МТП “Южный”; бывший заместитель директора ГП “МТП “Южный”; бывшие и действующие директора частных компаний и две сотрудницы частных фирм, и их защитникам.

Дополнение

27 октября 2020 детективы НАБУ по процессуального руководства САП разоблачили 11 человек в организации коррупционной схемы, через реализацию которой ГП “Морской торговый порт” Южный "потерпело более 47 млн грн убытков. Среди организаторов схемы — действующие и бывшие должностные лица ГП “МТП “Южный”.

29 октября 2020 ВАКС под стражу с возможностью внесения залога в размере более 20 млн грн первого заместителя директора ГП “Морской торговый порт” Южный "Романа Инде.

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