Завдання збитків порту "Южний": суд арештував ще одного підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд взяв під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 20 млн грн першого заступника директора ДП “Морський торговельний порт “Южний” Романа Інде, підозрюваного у справі про завдання збитків ДП “МТП “Южний” на суму 47,5 млн гривень, передає кореспондент УНН.
“Застосувати до підозрюваного Інде запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 26 грудня...Визначити Інде розмір застави 21 млн 20 тисяч грн”, — сказала суддя.
Зазначимо, що прокурор просив суд застосувати до Інде тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн грн.
Нагадаємо, чинні та колишні посадовці ДП “Морський торговельний порт “Южний” підозрюються у заподіянні збитків підприємству на суму 47,5 млн гривень.
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд взяв під варту з альтернативою внесення застави у розмірі понад 4 млн грн керівника ТОВ, підозрюваного у справі про завдання збитків ДП “МТП “Южний” на суму 47,5 млн гривень.