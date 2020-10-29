Завдання збитків порту "Южний": суд арештував ще одного підозрюваного

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд взяв під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 20 млн грн першого заступника директора ДП “Морський торговельний порт “Южний” Романа Інде, підозрюваного у справі про завдання збитків ДП “МТП “Южний” на суму 47,5 млн гривень, передає кореспондент УНН.

“Застосувати до підозрюваного Інде запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 26 грудня...Визначити Інде розмір застави 21 млн 20 тисяч грн”, — сказала суддя.

Зазначимо, що прокурор просив суд застосувати до Інде тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн грн.

Нагадаємо, чинні та колишні посадовці ДП “Морський торговельний порт “Южний” підозрюються у заподіянні збитків підприємству на суму 47,5 млн гривень.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд взяв під варту з альтернативою внесення застави у розмірі понад 4 млн грн керівника ТОВ, підозрюваного у справі про завдання збитків ДП “МТП “Южний” на суму 47,5 млн гривень.

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