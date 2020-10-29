Нанесение ущерба порту "Южный": суд арестовал еще одного подозреваемого

"Применить к подозреваемому Инде меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней до 26 декабря ... Определить Инде размер залога 21,2 млн грн", - сказала судья.

Отметим, что прокурор просил суд применить к Инде содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

Напомним, действующие и бывшие должностные лица ГП "Морской торговый порт" Южный " подозреваются в нанесении ущерба предприятию на сумму 47,5 млн гривен.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд взял под стражу с альтернативой внесения залога в размере более 4 млн грн руководителя ООО, подозреваемого по делу о нанесении ущерба ГП "МТП "Южный" на сумму 47,5 млн гривен.