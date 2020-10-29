ВАКС арештував з можливістю внесення застави підозрюваного у справі про завдання збитків ДП "МТП "Южний"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд взяв під варту з альтернативою внесення застави у розмірі понад 4 млн грн керівника ТОВ, підозрюваного у справі про завдання збитків ДП "МТП "Южний" на суму 47,5 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
"У середу, 28 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до підозрюваного – керівника ТОВ – запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 млн 204 тис. грн. Строк дії запобіжного заходу – до 26 грудня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у разі внесення застави, на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки. Зокрема, він зобов’язаний здати до відповідних органів державної влади паспорти та інші документи, які дають право на виїзд з України. Він також має носити електронний засіб контролю (браслет).
Нагадаємо, чинні та колишні посадовці ДП “Морський торговельний порт “Южний” підозрюються у заподіянні збитків підприємству на суму 47,5 млн гривень.