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ВАКС арестовал с возможностью внесения залога подозреваемого по делу о нанесении ущерба ГП "МТП "Южный"

ВАКС арестовал с возможностью внесения залога подозреваемого по делу о нанесении ущерба ГП "МТП "Южный"

Киев  •  УНН

 • 11309 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд взял под стражу с альтернативой внесения залога в размере более 4 млн грн руководителя ООО, подозреваемого по делу о нанесении ущерба ГП "МТП "Южный" на сумму 47,5 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"В среду, 28 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к подозреваемому - руководителю ООО - меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн 204 тыс. грн. Срок действия меры пресечения - до 26 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае внесения залога, на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности. В частности, он обязан сдать в соответствующие органы государственной власти паспорта и другие документы, которые дают право на выезд из Украины. Он также должен носить электронное средство контроля (браслет).

Напомним, действующие и бывшие должностные лица ГП "Морской торговый порт "Южный" подозреваются в нанесении ущерба предприятию на сумму 47,5 млн гривен.

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