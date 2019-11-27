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Справа щодо ексдиректора "Укртелефільму": долучено 30 томів доказів

Справа щодо ексдиректора "Укртелефільму": долучено 30 томів доказів

Київ • УНН

 • 10863 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У справі щодо ексдиректора "Укртелефільму", якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та використанні підроблених документів, долучено 30 томів доказів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"У Вищому антикорупційному (суді - ред.) за участі прокурора САП продовжився розгляд у справі стосовно колишнього керівника ДП "Укртелефільм" та інших осіб, які на підставі підроблених документів продали майнові права на нерухомість державного підприємства, завдавши понад 68,72 млн гривень збитків. За результатами засідань, які відбулись 25 та 26 листопада 2019 року, долучено 30 томів матеріалів у справі, а також речові докази", - йдеться у повідомленні.

За інформацією САП, наступне засідання заплановано на 12 грудня 2019 року.

Як повідомлялося раніше в УНН, колишньому генеральному директору "Укртелефільму" повідомлено про підозру за зловживання службовим становищем та використання підроблених документів. За версією слідства, колишній керівник "Укртелефільму" у змові зі співучасниками, використав підроблені документи і оформив на підприємство 67 об’єктів нерухомості (квартири, нежитлові приміщення, паркомісця), які розташовані у Києві.

В листопаді 2018 року Господарський суд Києва визнав договір купівлі-продажу нерухомості недійсним. Підозрюваних затримано в порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

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